Gå-sakte-aksjon i Norwegian rett før jul

– Jeg kan bekrefte at det pågår en gå-sakte-aksjon. Det er brudd i forhandlingene mellom Norsk flyteknikerorganisasjon (NFO) og våre teknikere, sier pressesjef Eline Hyggen Skari i Norwegian til NRK.

Det oppsto brudd i disse forhandlingene natt til torsdag. Flere ansatte har derfor valgt å jobbe saktere enn vanlig.

Foreløpig går det ikke utover flytrafikken, men Skari legger ikke skjul på at det kan få konsekvenser.

– Det er en krevende situasjon for oss. Men vi jobber hardt for at dette ikke skal påvirke ruteprogrammet vårt i den travle førjulstiden, sier hun.

Widerøes flyteknikere gikk til en lignende aksjon mellom 25. november og 9. desember.

