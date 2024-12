Flere stortingspolitikere vant over Skatteetaten i pendlerboligsaken

– Det gjelder alle mine klienter, sier advokat Hanne Skaarberg Holen i EY til VG.

Hun har representert flere av politikerne, men vil ikke si hvor mange.

– De har fått fullt medhold, de skal få pengene tilbake og de skal få dekket sakskostnader. Og det betyr at Skatteetaten har tatt feil og krevet inn skatt de ikke skulle ha krevet inn.

Fylkesnes fikk medhold

Over to år har gått siden Skatteetaten sendte ut varsel om skattekrav til en rekke av landets toppolitikere. Kravene var knyttet til politikernes bruk av pendlerbolig, hvor etaten mente at flere skulle ha skattet.

Av de 38 politikerne som fikk vedtaket om å betale mer skatt, valgte elleve politikere å klage på vedtaket.

SV-politiker Torgeir Knag Fylkesnes bekrefter at han har fått medhold i sin klage.

– Jeg kjenner på en følelse av lettelse, men jeg er også forbanna for å ha blitt satt i mistenksomhetens lys, sier han.

Flere avganger

Pendlerboligsaken kom som en flodbølge over norsk politikk i forkant av stortingsvalget i 2021. Flere stortings- og regjeringspolitikere hadde brutt reglene for å få pendlerbolig fra arbeidsgivere.

Politikerne hadde hatt pendlerleilighet samtidig som de hadde eide boliger i Oslo, selv om kravet for pendlerbolig i utgangspunktet er at man må bo minst 40 kilometer unna Stortinget. For Skatteetatens del handlet det først og fremst om at de ikke hadde skattet av dette.

– Skatteklagenemnda har konstatert at vilkåret om merkostnader er oppfylt når du har en bolig der du kommer fra, selv om du for eksempel leier ut et rom, sier Holen.

Avsløringene førte blant annet til at KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) og arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) gikk av.