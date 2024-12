Sylvi Listhaugs tidligere rådgiver Espen Teigen erkjenner bedrageri

– Dette er en sak som har kostet meg dyrt, både personlig og profesjonelt. Jeg har lært mye, og jeg erkjenner at jeg brøt reglene. Nå står jeg klar til å ta min straff og legge dette bak meg, sier Espen Teigen (32) til TV 2.

Han er tiltalt for i perioden fra 1. mars 2016 til 18. april 2018 å ha lurt ansatte ved Statsministerens kontor til å tildele ham en gratis pendlerbolig selv om han ikke hadde krav på det.

Han meldte ikke fra om den skattemessige fordelen, og på denne måten tjente han 390.000 kroner.

Teigen sier at han har gjort opp for seg økonomisk og betalt tilbake pengene.

– Jeg har valgt å ta ansvar for en feil jeg gjorde da jeg var 23 år og fersk som politisk rådgiver i Justisdepartementet. Den gangen fikk jeg tildelt pendlerbolig uten at jeg skulle hatt det. Det var ufattelig dumt av meg, og jeg har innsett feilen min – og tar ansvar for det jeg gjorde, sier han.

Rettssaken mot Teigen begynner tirsdag i neste uke i Oslo tingrett og skal etter planen vare i to dager.

Teigen var politisk rådgiver for Sylvi Listhaug mellom 2016 og 2018. Han har også vært pressesjef for Frps stortingsgruppe og journalist i Nettavisen og Trønder-Avisa. Siden i sommer har han jobbet som journalist i Document.no.

