Enighet om tariffavtale mellom NHO og akademikerforeninger

NHO har forhandlet med akademikerforeningene Econa, Legeforeningen, Juristforbundet, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene og Psykologforeningen, og har inngått tariffavtale etter det NHO beskriver som en «lang, men konstruktiv prosess».

Avtalen er lik Teknas tariffavtale med NHO. Akademikerforeningene er enige i at deres tillitsvalgte skal ha felles representasjon og samarbeide tett med arbeidsgiver i den enkelte virksomhet.

Det betyr at Akademikerforeningene vil ha god lokal tilstedeværelse og være et viktig talerør for sine medlemmer i NHO medlemsvirksomheter.

– Et godt partssamarbeid er viktig på enhver arbeidsplass. At vi nå har inngått en tariffavtale vil bidra til å formalisere dette samarbeidet. Dette er en god avtale for medlemmene i NHO og Akademikerforeningene, sier NHO og Akademikerforeningene i en felles uttalelse.

(©NTB)