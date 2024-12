Satellittbilder kan tyde på at Russland pakker sammen utstyr på base i Syria

Det amerikanske selskapet har publisert bildene og selv kommentert innholdet på dem. På flybasen Hmeimim i provinsen Latakia virker det som utstyr klargjøres for transport.

To gigantiske lastefly av typen Antonov AN-124 står med nesepartiet åpent slik at materiell kan lastes inn. Det samme gjør to store transporthelikoptre.

– I nærheten blir et kamphelikopter av typen Ka-52 tatt fra hverandre og trolig klargjort for transport, skriver Maxar i en uttalelse.

Også luftvernsystemer blir tilsynelatende klargjort for frakt.

Bildene er tatt fredag. Maxar har også bilder fra den russiske marinebasen ved Tartus, men situasjonen her ser ikke ut til å ha endret seg de siste dagene.

Den britiske TV-stasjonen Channel 4 har rapportert om en kolonne med over 150 russiske militærkjøretøyer på en vei i Syria. TV-kanalen meldte at det virket som det er inngått en avtale som gjør russerne i stand til å trekke seg ut av Syria på en ordnet måte.

Disse opplysningene er ikke bekreftet av andre kilder. Nyhetsbyrået Reuters har bedt Russlands forsvarsdepartement om en kommentar, uten å få svar.

Russland var en av de viktigste allierte til den syriske diktatoren Bashar al-Assad, som ble styrtet forrige helg. Torsdag sa viseforsvarsminister Mikhail Bogdanov at Russland regnet med å få beholde sine to militærbaser i Syria også under de nye makthaverne.

