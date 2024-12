Vaktselskap mister kontrakt med Oslo universitetssykehus

Politiet i Oslo fratok vaktselskapet godkjenningen etter at de i fjor fikk flere bekymringsmeldinger knyttet til en pågående straffesak. Flere av selskapets ansatte var i denne straffesaken siktet for grov kroppsskade ved et utested i Oslo sentrum.

Oslo universitetssykehus (OUS) bekrefter overfor Parat24 at de har hevet kontrakten med vaktselskapet med virkning fra 20. desember.

– Vi har blitt gjort oppmerksom på at dagens vaktselskap har mistet sin godkjenning til å drive sin virksomhet. OUS har derfor hevet avtalen med umiddelbar virkning og med ikrafttredelse fra 20. desember, opplyser pressevakt Anders Bayer til Parat 24.

Sykehusets sikkerhetssjef byttes også inntil videre ut på grunn av interessekonflikter ettersom vedkommende er en slektning av administrerende direktør i vaktselskapet.

Politiets etterforskning av vaktselskapet avslørte at selskapet unnlot å hente inn politiattest i forkant av 73 ansettelser, og at det ved 22 ansettelser åpenbart ikke forelå tilfredsstillende vandel ved ansettelsestidspunktet.

Vekterselskapet klaget avgjørelsen om å miste godkjenningen inn til Politidirektoratet, men klagen ble ikke tatt til følge. Dermed har politiet bedt selskapet avslutte all vaktvirksomhet innen utgangen av året.

