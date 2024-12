Fire Sp-statsråder kan ryke ut av Stortinget

Mehl står nemlig på andreplass på Senterpartiets liste i Hedmark, bak partileder Trygve Slagsvold Vedum. Det gjorde hun også ved de to foregående valgene, og begge ganger har partiet fått inn to direktevalgte.

Det ligger de ikke nødvendigvis an til i 2025. På en meningsmåling i november lå Senterpartiet an til nesten å bli halvert i Hedmark, og da mister de også det ene mandatet. I så fall vil Mehl være helt avhengig av å få et utjevningsmandat, noe som avhenger helt av alle partienes oppslutning på Stortinget.

Og det på tross av at hun i 2023 ble kalt regjeringens mest populære politiker av Aftenposten i forbindelse med en undersøkelse fra Norstat.

Toppe topper lista – men har lite å gå på

Hun er ikke alene: Også tre andre statsråder fra Senterpartiet er langt fra sikret å komme inn på Stortinget.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe, kommunal- og distriktsminister Erling Sande, og landbruks- og matminister Geir Pollestad er alle øverst på lista i sine respektive valgdistrikter, men alle tre steder risikerer Senterpartiet å miste mandatet.

For Toppes del er hun inne på Stortinget i Hordaland på lokale målinger, men Poll of polls skriver at partiet «ikke har mange desimaler å gå på». Senterpartiet har tradisjonelt stått svært sterkt i Sandes valgkrets Sogn og Fjordane, men også her har oppslutningen deres falt noe. Ryker han ut, vil det i så fall være første gang i Sps historie at de ikke er representert i det såkalte trivselsfylket.