Mange har savnet fyrverkeri i Oslo – nå blir det lysshow isteden

– Vi vet at mange Oslo-borgere har savnet det store fyrverkeriet fra Rådhusplassen. Vi synes det er viktig med en felles markering som alle kan nyte godt av, og en begivenhet som alle i Oslo kan samles rundt ved overgangen til det nye året. Det er ekstra viktig i den tiden vi lever i nå, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) i en pressemelding.

I Oslo ble det offentlige fyrverkeriet avlyst i 2020 av smittevernhensyn, og året etter bevilget ikke bystyret penger til fyrverkeriet i sitt budsjett. Av hensyn til dyrene besluttet bystyret heller ikke å ha offentlig fyrverkeri i 2022, og heller ikke i fjor ble den tidligere så tradisjonsrike markeringen noe av. Sist gang Oslo hadde en offentlig markering av nyttår med fyrverkeri, var i 2019/2020.

– Tradisjonelt fyrverkeri med mye smell og røyk er ikke bra for lufta eller for dyrene våre. Et lyd- og lysshow er en mer moderne form for markering, som vi håper byen vil sette pris på, og kanskje kan dette bli en ny tradisjon for Oslo, sier Lae Solberg.

Kraftige lasere skal sørge for at lysshowet blir synlig også utenfor sentrum – over store deler av byen. Kommunen tror at showet vil oppleves best på avstand og oppfordrer derfor folk til å se det fra der de er, og at man ikke samles på Rådhusplassen.

Showet koster kommunen 1.750.000 kroner, men totalprisen ender på 1.985.000 kroner når man tar med sanitets- og vektertjenester i tillegg. Det er selskapet Unique Pyrotechnic AS som står bak.

Kommunen minner for øvrig om at det kun er på nyttårsaften mellom klokka 18 og 2 på natta at bruk av fyrverkeri ikke er søknadspliktig. Bor man utenfor ring 2 kan man altså fortsatt sende opp fyrverkeri som tidligere år. Innenfor Ring 2, samt i trehusområdene på Vålerenga og Kampen, er det totalforbud mot avfyring av fyrverkeri.