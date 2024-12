Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Én av fordelene med å få Donald Trump som president er det at Lina Khan ikke lenger vil plage amerikansk næringsliv. Denne uken utnevnte Trump Andrew Ferguson til å erstatte henne som leder for Federal Trade Commission (FTC). Ingen vil savne Khan, kanskje bortsett fra forretningsadvokater som tjener godt på å forsvare selskaper mot antitrust-revansjisme.

Financial Times

Til forundring andre steder i Europa, er det få saker i Storbritannia som skaper så mye kontrovers som et nasjonalt identitetssystem. Motstandere har lenge kritisert ID-kort som veien til en orwellsk overvåkningsstat. Men et nasjonalt identitetssystem vil bidra til å modernisere staten.

Die Welt

Over 100.000 mennesker har vært ofre for systematisk tortur under Bashar al-Assad. Tyskland bør bidra til å avdekke disse forbrytelsene. Det finnes ingen rettferdighet uten ansvarlighet.

Dagens Industri

Teknologikrigen mellom USA og Kina har eskalert under Joe Biden. For å begrense Kinas utvikling benytter USA stadig mer aggressive metoder og drar med seg allierte til å gjennomføre lignende tiltak. Men hvordan Europas forhold til Kina skal utvikle seg fremover, må være en europeisk beslutning.

