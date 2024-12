Nå er skattekortettilgjengelig: Skatteetaten advarer mot tallblemme

Skatteetaten har aldri hatt høyere trafikk på sidene med de digitale skattekortene. Etter at skattekortet for 2025 ble tilgjengelig mandag, lyder rådet fra etaten at du burde sørge for å ettergå opplysningene dine.

– Vårt råd er å sjekke at tallene stemmer overens med det du forventer at du kommer til å ha i inntekt, fradrag, formue og gjeld i løpet av 2025, sier fungerende divisjonsdirektør Regine H. Vastvedt i Skatteetaten.

– Hvis noe er feil eller mangler, må du selv endre skattekortet, sier hun.

Slik unngår du skattesmell

Gjør du ikke det, kan du risikere å få et høyere skattetrekk enn det som er nødvendig. Det er også en sjanse for at du betaler for lite skatt, og da må du bøte med restskatt og forsinkelsesrenter som påløper dersom restskatten ikke betales innen fristen.

– Skatteetaten vet ikke alt om deg, og du må derfor sjekke at opplysningene stemmer slik at du betaler riktig skatt i løpet av året, sier Vastvedt.

Som en tommelfingerregel bør man vurdere opplysningene i skattekortet minst én gang i året, og når det skjer større endringer i livet, som overgang til pensjonisttilværelse, sykemelding, kjøp og salg av bolig eller endringer i lønn og lån, bør man ta en ny sjekk, ifølge etaten.

Kan tjene 100.000 skattefritt, men vær obs

Noe som er nytt fra neste år, er at frikortgrensen øker fra 70.000 kroner til 100.000 kroner.

Alle som hadde frikort i år, får nytt frikort i 2025 automatisk. Men dersom man har frikort og tjener over grensen, trekker arbeidsgiver 50 prosent i skatt.

Dersom du betaler for mye skatt, får du dette igjen senere, men det er likevel lurt å bestille skattekort dersom man forventer inntekt over grensa, råder Skatteetaten.