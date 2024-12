Riksantikvaren: Skal dele ut én milliard – vil satse på håndverkere

Den nye håndverksstrategien skal stimulere til rekruttering innen håndverksfag som er relevante for å ivareta fredede og verneverdige bygninger, anlegg og fartøy, opplyser Riksantikvaren i en pressemelding.

– Vi må øke kompetansen og kapasiteten innen håndverksfagene slik at flere kan og vil arbeide med kulturminner og kulturmiljøer, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Dette gjøres for å ivareta kulturmiljøer, gi håndverkere bedre tilgang til oppdrag og bidra til nødvendig kunnskapsutvikling, forteller Geiran.

– Markedet for tradisjonelle håndverkstjenester skal bli mer forutsigbart, både for kunde og leverandør, sier hun.

Bevaring av kirkebygg

Bakgrunnen for den nye strategien er tilskuddsordningen for kulturhistorisk viktige kirkebygg, Kirkebevaringsfondet, som ble lansert tidligere i år.

Fondet skal dele ut 300 millioner kroner i 2025, før det trappes opp til 500 millioner kroner årlig. I tillegg er det foreslått i statsbudsjettet for 2025 å gi over 500 millioner i tilskudd til andre kulturhistorisk viktige bygg og fartøy, i tillegg til 137 millioner hos Kulturminnefondet.

– Til sammen vil dette være over én milliard i tilskudd til kulturminner, kulturmiljøer og landskap i hele Norge, opplyser Riksantikvaren.

– Håndverket skal få et nasjonalt løft

En del av disse pengene skal gå til kompetanseheving.

– Timingen er helt ideell. Med nye tilskuddsmidler kommer etterspørselen etter kompetanse på tradisjonelle håndverk til å øke, og vi oppfordrer små og store håndverksbedrifter til å satse, sier Geiran.

Riksantikvaren ønsker nå at det tradisjonelle håndverket skal få et nasjonalt løft. For å utvikle strategien har hun fått innspill fra både Utdanningsdirektoratet, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Kulturdirektoratet, NHO Byggenæringen og Norsk Håndverksinstitutt som har deltatt i styringsgruppen.

– Dette er et tema som går på tvers av flere sektorer. Både næring, utdanning, kultur og miljø har interesser, ønsker og behov for utvikling av håndverksfagene, og vi må arbeide sammen for å løfte dem fram, sier Geiran.