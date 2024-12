Politiet vil ikke avhøre kronprinsessen

Advokat Petter J. Grødem, som er bistandsadvokaten til Juliane Snekkestad, ba politiet om å avhøre kronprinsessen for en drøy måned siden.

– Påtalemyndigheten har vurdert det sånn at det ikke er nødvendig. Det jeg kan si om det, er at jeg er overrasket over det. Vanligvis så er det sånn at når vi ber om at et vitne skal avhøres, så skjer det, sier Grødem til TV 2.

– Jeg kan ikke huske at jeg har fått en tilbakemelding hvor politiet har vurdert at det ikke er nødvendig. De har selvfølgelig anledning til det, sier Grødem.

Han sier de ikke kommer til å klage på beslutningen, selv om han fremdeles mener kronprinsessen kan sitte på relevant informasjon som politiet kunne hatt nytte av å vite.

– Vi har fått en skriftlig begrunnelse fra påtalemyndigheten på fredag, sier Grødem.

Oslo-politiet har foreløpig ikke besvart henvendelser fra TV 2 og Aftenposten , det samme gjelder Slottet.