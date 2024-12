Norge og Storbritannia inngår et grønt industrisamarbeid: – Viktig for å få flere grønne jobber

Under den britiske statsministerens første norgesbesøk mandag undertegnet Keir Starmer og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) en ny strategisk partnerskapsavtale.

Avtalen innebærer blant annet at Storbritannia og Norge etablerer et grønt industripartnerskap neste år.

– Dette er en erklæring som egentlig gir fokus på hvordan dette samarbeidet skal utvikles videre, sier Støre til pressen.

Han sier det er viktig for sikkerheten vår å ha Storbritannia tett på Norge.

– På klima, industri og miljø hjelper det oss også til å nå våre klimamål og til å få nye oppdrag i leverandørindustrien og sikre arbeidsplasser, sier statsministeren.

– Tar oss til neste kapittel

Avtalen ble undertegnet i Øygarden utenfor Bergen ved Northern Lights-anlegget for transport og lagring av CO2.

– Det er godt å være her og signere denne avtalen i dag. Den symboliserer våre lands nære forhold og tar det til neste kapittel, sa Storbritannias statsminister Keir Starmer.

På forsvarsområdet har Norge og Storbritannia jobbet tett sammen gjennom mange år. Men også på energifeltet har samarbeidet vært tett, først med olje og gass og nå med bærekraftig energi.

Avtale fornyet

Den nye avtalen kommer kort tid etter at norske Equinor og nederlandske og britiske Shell kunngjorde at de slår sammen de britiske olje- og gasseiendelene sine til havs for å danne et nytt selskap.

Den nye avtalen innebærer også at avtalen om forsvarssamarbeid blir fornyet, samt norsk deltakelse i den britiskledede hangarskipsgruppen.

Framover skal Norge og Storbritannia jobbe enda tettere sammen om blant annet forsvar, sikkerhet, fredsløsninger, energi og grønn omstilling.

– Nå styrker vi båndene ytterligere i en krevende tid. Den nye samarbeidsavtalen gir oss retning for å jobbe sammen for våre felles interesser, sier Støre.