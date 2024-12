Nye EU-sanksjoner mot Russland og Kina

Kina-sanksjonene er rettet mot kinesiske virksomheter for deres bidrag til Russlands krig mot Ukraina. Vedtaket ble gjort på EUs utenriksministermøte mandag.

Sanksjonspakken mot Russland omfatter blant annet den såkalte skyggeflåten av gamle tankskip som frakter olje fra Russland. I tillegg er altså kinesiske selskaper som produserer droner til Russland, inkludert.

– Det er et uttrykk for vår vurdering at når Russland kan føre krig mot Ukraina i det tempoet de gjør, så skyldes det kinesisk støtte, sier den danske utenriksministeren Lars Løkke Rasmussen til nyhetsbyrået Ritzau.

Sanksjonene omfatter i alt 54 personer og 30 selskaper, opplyser EU i en pressemelding.

