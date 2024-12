Trond Mohn får ikke tilbake gullmynten sin

Mohn er også fortsatt siktet for grovt heleri og overtredelse av kulturminneloven, skriver NRK.

Saken dreier seg om en gullmynt fra den korte perioden da keiser Quintillus hersket over Romerriket. Franske myndigheter mener at mynten tilhører dem, da den angivelig stammer fra et skip som forliste ved Korsika. I stedet solgte finnerne den videre.

Oslo Myntgalleri skulle i år selge mynten på vegne av Mohn, men da det ble oppdaget at den lå ute for salg, fikk franske myndigheter stoppet salget. Mynten ble beslaglagt av norsk politi, men auksjonsselskapet motsatte seg beslaget.

Tingretten ga Oslo Myntgalleri medhold, men denne kjennelsen ble anket. Borgarting lagmannsrett har nå bestemt at beslagleggingen blir opprettholdt.

