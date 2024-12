NVE: Energibruken går ned i Norge

– Samlet energibruk går ned fordi elbiler er mer energieffektive enn fossile biler, og fordi kraft fra land erstatter ineffektive gassturbiner på sokkelen, sier seksjonssjef Maren A. Esmark i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding.

Mellom 2015 og 2023 har energiintensiteten i Fastlands-Norge falt med 12,3 prosent, ifølge Energibruksrapporten 2024. Energiintensitet er et mål på hvor effektivt energi utnyttes i forhold til verdiskapningen i økonomien.

– Det betyr at vi bruker mindre energi per produsert enhet, sier Esmark.

Rapporten viser også at nordmenn bruker energien mer effektivt i byggene sine. Likevel må strømbruken reduseres mye de neste årene for å nå en reduksjon på 10 terawattimer (TWh) innen 2030, i tråd med handlingsplanen for energieffektivisering fra 2023.

En stor andel av norsk energibruk dekkes allerede av fornybar strøm.

– I 2022 var fornybarandelen til Norge 75,8 prosent. Til sammenligning var den på 61,9 prosent i 2010. Mer fornybar kraft er den viktigste grunnen til denne oppgangen, sier Esmark.

