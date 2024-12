Tyskland: Forbundsdagen har stemt for å felle statsminister Olaf Scholz – trolig valg i februar

Scholz trengte i utgangspunktet minst 367 stemmer for å vinne avstemmingen. Kun 207 stemte for at de hadde tillit til statsministeren, mens 394 stemte for mistillit. 116 representanter avsto fra å stemme.

Nå er det opp til president Frank-Walter Steinmeier å oppløse nasjonalforsamlingen, noe han har en frist på tre uker til å gjøre, men som bare anses som en formalitet.

Scholz dro etter avstemningen for å møte Steinmeier, ifølge Bild.

Etter det må det holdes nyvalg innen 60 dager. Scholz har uttrykt et ønske om at valget skal avholdes 23. februar, noe Steinmeier har antydet at er en realistisk dato.

Scholz har ledet en stort sett handlingslammet mindretallsregjering med sitt sosialdemokratiske parti SPD og De grønne i Forbundsdagen etter at markedsliberale Fridemokratene (FDP) forlot regjeringen i november.

SPD har igjen pekt på Scholz som sin foretrukne kandidat i neste valg, til tross for dårlige målinger.

Meningsmålingene tyder på at konservative CDU ligger an til å vinne valget. I en måling forrige uke fikk partiet 31 prosent, foran ytre høyre-partiet Alternativ for Tyskland (AfD) på 18 prosent, Scholz' sosialdemokratiske SPD på 17 prosent og De grønne på 13 prosent.

