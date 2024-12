Spionanklaget kineser står fram – nekter for å ha gjort noe ulovlig

Forretningsmannen står fram med navn for å kunne svare for seg etter meldinger om at prins Andrew skal ha hatt nære forbindelser med en kinesisk statsborger anklaget for spionasje.

– Jeg har ikke gjort noe galt eller ulovlig, og anklagene fra det britiske innenriksdepartementet mot meg er dårlig underbygget, sier han mandag.

– Den mye omtalte beskrivelsen av meg som spion er helt usann, sier han i en uttalelse via sin advokat.

Deltar ikke på julefeiring med kongefamilien

Prins Andrew, hertugen av York, har brutt all kontakt med Yang etter at anklagene ble kjent. Mandag ble det kjent at prins Andrew ikke kommer til å feire jul med kongefamilien på godset Sandringham som følge av bråket. Det opplyser kilder til blant andre BBC.

Den kinesiske forretningsmannen ble i 2023 ilagt innreiseforbud i Storbritannia som følge av at han, ifølge innenriksdepartementet i London, var del av en «skjult og bedragersk aktivitet» på vegne av det kinesiske kommunistpartiet.

Torsdag denne uken avgjorde en domstol at innreiseforbudet er gyldig, og det var i disse rettsdokumentene at det kom fram at prins Andrew var omgangsvenn med den spionmistenkte mannen.

Omstridt prins

Den 64-årige prinsen er sønn av avdøde dronning Elizabeth og lillebror til kong Charles. Han har tidligere hatt bånd til en avdøde overgrepsdømte amerikaneren Jeffrey Epstein.

I 2022 inngikk han forlik med Virginia Giuffre, som anklaget ham for å ha voldtatt henne på begynnelsen av 2000-tallet da hun var 17 år. Prinsen har avvist anklagene, men har blitt skjøvet ut i kulden.

I 2019 ble han tvunget til å si fra seg alle sine offisielle plikter etter et kontroversielt intervju med BBC der han forsvarte vennskapet med Epstein.

