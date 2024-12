Polen: EU og USA må hjelpe Ukraina til en bedre forhandlingsposisjon

Polen har vært en trofast støttespiller for nabolandet Ukraina siden Russlands invasjon i full skala februar 2022. Landet fungerer som et avgjørende logistikknutepunkt for vestlig militærhjelp til Kyiv.

Representanter for EU- og NATO-landet har diskutert Ukraina med ulike utenlandske tjenestemenn i forkant av at landet overtar det roterende formannskapet i Den europeiske union neste måned.

– I lys av at en ny amerikansk administrasjon kommer til makten, trenger Europa å mobilisere desto mer, sa Polens utenriksminister Radoslaw Sikorski til journalister i Brussel.

– Arbeidsfordelingen må være slik at både USA og EU hjelper Ukraina med å oppnå en bedre forhandlingsposisjon for potensielle fremtidige forhandlinger. Det er angriperen, ikke offeret, som bør oppmuntres og tvinges til slike forhandlinger, la han til.

