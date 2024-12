Støre: – Listhaug har meldt seg ut av verden

Støre-regjeringen støtter flere karbonprosjekter i Norge. Det anslås blant annet at staten bruker om lag 20 milliarder kroner på Langskip, som i neste års statsbudsjett får 2,1 milliarder kroner, skriver TV 2.

Under Politisk Kvarter hos NRK tidligere i desember sa Listhaug at hun mener at det ikke skal brukes penger på fangst og lagring av karbon.

– Listhaug har meldt seg ut av verden, egentlig, når hun sier at dette burde vi slutte med.

– Det er en illustrasjon på at Sylvi Listhaug ikke har politikk eller visjon for framtiden, for dette skjer nå, sa Støre da Bergens Tidende ba om en kommentar til Listhaugs uttalelse.

Støre var mandag på besøk i Bergen sammen med Storbritannias statsminister Keir Starmer.

– Karbonfangst og -lagring må være en del av en løsning for å nå våre klimaambisjoner mens vi håndterer industri, utvikling og arbeidsplasser. Så jeg er veldig glad for å kunne vise min venn hva som har skjedd her, sa Støre.

Listhaug gjentar overfor TV 2 kritikken.

– Samtidig som det kuttes kraftig i kjerneoppgaver som skole, helse og eldre på små og store steder over hele Norge, har vi en regjering som sløser vekk flere titalls milliarder kroner på ulønnsomme subsidier, sier Frp-lederen.

(©NTB)