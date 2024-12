CNN: Trump tar imot Tiktok-sjefen på Mar-a-Lago mandag

En reporter fra nyhetskanalen CNN sier i en melding på X at selskapets administrerende direktør Shou Zi Chew skal ha møte med den påtroppende presidenten.

I sitt framstøt mot høyesterett i Washington samme dag ber de domstolen midlertidig blokkere en lov som skal tvinge eieren Bytedance til å selge.

Selger ikke Kina-baserte Bytedance innen 19. januar, blir Tiktok i tråd med loven forbudt i USA. Appen har rundt 170 millioner brukere i landet.

Loven det er snakk om, ble vedtatt i april. Bekymring for rikets sikkerhet ligger bak. Justisdepartementet har uttalt at det kinesiske selskapet utgjør «en nasjonal sikkerhetstrussel av enorm dybde og omfang» på grunn av tilgangen til store mengder data om amerikanske brukere. De viser også til muligheten for å manipulere innhold i det skjulte.

En føderal ankedomstol avslo 13. desember en hasteanmodning fra Tiktok og Bytedance om å midlertidig stanse loven.

Trump støttet tidligere et forbud, men lovet under valgkampen «å redde Tiktok». Under et pressetreff mandag lovet han å se nærmere på situasjonen.

– Som dere vet, har jeg et varmt hjerte for Tiktok, sa Trump. Hans kampanjeteam brukte plattformen som en kanal for å nå ut til yngre, mindre politisk engasjerte velgere.

