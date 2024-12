Ukrainsk kilde: Ukraina bak bombeangrep på russisk general i Moskva

Ifølge Ukraina er gassen brukt på slagmarken for å gjøre deres soldater desorienterte og ute av stand til å forsvare seg.

Myndighetene i Russland nekter for at de i dag er i besittelse av kjemiske våpen. Kirillov anklaget i stedet Ukraina og vestlige land for å utvikle kjemiske våpen i hemmelighet, en påstand både vestlige land og uavhengige faktasjekkere har tilbakevist.

Blodige lik i snøen

Bilder på russiske Telegram-kanaler viser et smadret inngangsparti på en boligblokk ved stedet der Kirillov ble drept. To blodige lik lå blant bygningsrester i snøen utenfor.

Kirillov og hans assistent ble drept da de kom ut av bygningen på Rjazanskij Prospekt, 7 kilometer sørøst for Kreml, på vei til jobb. Nyhetsbyrået Tass melder at bomben var fjernstyrt.

Dmitrij Medvedev, nestleder i Russlands sikkerhetsråd og tidligere president, lover rask gjengjeldelse.

– Etter hvert som de innser at nederlag er uunngåelig, iverksetter de feige og motbydelige angrep i fredelige byer, sier han.

USA: – Ikke involvert

En talsperson for Russlands utenriksdepartement, Maria Zakharova, kritiserer vestlige land for ikke å fordømme attentatet på Kirillov.

En talsperson for regjeringen i Storbritannia sier de ikke kommer til å sørge over Kirillov. Matthew Miller, talsperson for USAs utenriksdepartement, slår fast at Kirillov var delaktig i bruk av kjemiske våpen mot ukrainske styrker.

Samtidig sier Miller at USA ikke var involvert i attentatet og heller ikke kjente til attentatplanene i forkant.

Kirillov var på sanksjonslisten til flere land på grunn av sin rolle i Russlands krig mot Ukraina. Siden invasjonen i 2022 har Russland flere ganger anklaget Ukraina for å stå bak målrettede drap på russisk jord. Blant disse er drapet på den voksne datteren til ultranasjonalisten Aleksandr Dugin i Moskva.