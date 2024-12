Nettleien fortsetter å øke: Huseierne frykter opprør

For selv om husholdningene ventes å ha et mindre strømforbruk, må nordmenn plukke opp en stadig større del av regningen for å bygge ut nettet i forbindelse med det grønne skiftet, melder VG.

I fjor var husholdningenes nettleie dobbelt så høy som industriens. Da betalte folk 35,6 øre per kilowattime, mens vanlig industri, ikke kraftkrevende, måtte ut med 17,7, skriver avisen.

Huseierne setter spørsmålstegn ved byrdefordelingen. Private husholdninger i Norge står kun for drøye 30 prosent av strømforbruket, men må betale en stor del av regningen for utbyggingen av nettet.

– Er dagens nettleiemodell rettferdig? Vi frykter at et nettleieopprør er neste stopp. Det er ingen av oss tjent med, sier Linda Ørstavik Öberg i Huseierne til VG.

Hun forteller at forbrukerorganisasjonen blir nedringt av folk som bekymrer seg for den rekordhøye nettleien.

Også Forbrukerrådet er urolig.

– Vi er bekymret siden nettleien er satt sammen slik at forbrukerne betaler mer enn sin andel. Husholdningene står for 30 prosent av strømforbruket, men mye tyder på at de betaler opp mot halvparten av kostnadene for nettleien, sier direktør Inger Lise Blyverket til avisen.