Tirsdag morgen ble general Igor Kirillov, som ledet de russiske kjernefysiske forsvarsstyrkene, drept i et bombeangrep i Moskva.

Ukraina, som betraktet Kirillov som krigsforbryter, skal stå bak attentatet.

– Likvideringen av Igor Kirillov var en spesialoperasjon utført av SBU, sier kilden i sikkerhetstjenesten SBU til Reuters.

Nå lover Russlands tidligere president Dmitrij Medvedev hevn, melder det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti, ifølge nyhetsbyrået.

Medvedev, som nå er nestleder i det russiske sikkerhetsrådet, sier at ledelsen i Kyiv vil bli møtt med umiddelbar hevn for drapet.

Flere attentat

Russiske etterforskere skal nå ha opprettet en straffesak på drapet på to tjenestemenn, og kilder sier ifølge Reuters at en terrorsak sannsynligvis vil bli åpnet.

Moskva holder Ukraina ansvarlig for en rekke høyprofilerte attentater på russisk jord, som de mener er gjennomført for å svekke moralen og straffe de Kyiv mener er skyldig i krigsforbrytelser. Ukraina har på sin side imidlertid gjort det klart at de ser på målrettede drap som et legitimt verktøy.

De mest kjente sakene inkluderer drapet på datteren til den russiske nasjonalistiske ideologen Alexander Dugin, Darya Dugina, i 2022, drapet av den krigsvennlige bloggeren Vladlen Tatarsky i en kafébombing i 2023, samt en russisk ubåtsjef som i fjor ble skutt.

Ifølge Reuters anklaget Ukraina så sent som mandag Kirillov formelt for bruk av forbudte kjemiske våpen på slagmarken.