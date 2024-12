Nato har overtatt koordineringen av militærhjelp til Ukraina

Skiftet skjer i forkant av at Nato-skeptikeren Donald Trump snart tar over som president i USA igjen. Det skjer senere enn planlagt, uten at det er oppgitt noen årsak til det.

Ordningen gir Nato en mer direkte rolle i krigen mot Russlands invasjon, men innebærer ikke forpliktelser for alliansens egne styrker.

Nyhetsbyrået Reuters skriver imidlertid at den nye ansvarsfordelingen kan ha begrenset effekt, ettersom USA under Trump fortsatt kan påføre Ukraina et stort tilbakeslag ved å kutte støtten. USA leverer mesteparten av våpnene til Kyiv.

Trump, som tiltrer i januar, har sagt at han ønsker å avslutte krigen i Ukraina raskt, men ikke hvordan han har tenkt å gjøre det. Han har lenge kritisert omfanget av USAs økonomiske og militære støtte til Ukraina.

Hovedkvarteret for Natos nye Ukraina-oppdrag ligger ved Clay Barracks, en amerikansk base i den tyske byen Wiesbaden.