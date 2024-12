Norge og Færøyene enige om ny fiskeriavtale

– Norske fiskere har lange tradisjoner for å fiske i færøysk farvann, og avtalen med Færøyene er viktig for oss. Det er bra at vi har fått på plass en avtale med fiskemuligheter også i 2025, sier fiskeri- og havneminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) i en pressemelding.

Som følge av nedgang i torskekvoten og hysekvoten i Barentshavet, innebærer avtalen for 2025 en reduksjon i kvotenivået fra 2024-avtalen.

Norges kvote på makrell i færøysk vann vil i 2025 være på 5.150 tonn kontra 6.600 i år.

Kvoten på lange/blålange blir redusert med 100 tonn til 2.500 tonn, mens kvoten på brosme øker med 100 tonn til 1.400 tonn. Norges kvote på 600 tonn andre arter som bifangst, blir videreført.

Færøyenes kvote på torsk i norske farvann reduseres fra 4.345 tonn til 3.910 tonn.

Kvoten på 980 tonn hyse, 500 sei og 400 tonn andre arter som bifangst, blir videreført.

