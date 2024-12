Honda og Nissan vurderer å slå seg sammen

Det er den japanske finansavisen Nikkei som melder om samtalene i sin onsdagsutgave. Nissan-aksjen skjøt i været på børsen i Tokyo etter oppslagene. I den tidlige handelen var aksjen opp hele 21 prosent. Samtidig hadde Honda-aksjen falt med 1,3 prosent, mens Mitsubishi, der Nissan har andeler, hadde steget med 14 prosent.

Selskapene ser for seg å etablere et felles holdingselskap og vil snart undertegne en intensjonsavtale for den nye enheten, ifølge Tokyo-avisen. Honda bekrefter at selskapene snakker om en fusjon.

– Vi diskuterer mulighetene for samarbeid mellom Honda og Nissan i framtiden, i et bredt utvalg felter og på forskjellige områder. De mulighetene inkluderer de siste medierapportene, men ingenting er avgjort, sier en ikke navngitt Honda-talsperson til nyhetsbyrået AFP.

Honda og Nissan vil også vurdere å ta med Mitsubishi Motors, hvor Nissan er største aksjonær, i holdingselskapet. Dermed kan de skape en av verdens største bilgrupper.

Honda og Nissan – Japans nest største og tredje største bilprodusenter etter rivalen Toyota – styrket båndene i mars da de ble enige om å utforske et strategisk partnerskap innen elektriske kjøretøy.

Analytikere sa da at trekket var rettet mot kinesiske konkurrenter som BYD, som har fått et forsprang på elbiler, mens japanske selskaper har sakket akterut ved å fokusere mer på hybridkjøretøy.