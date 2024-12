Oslo kommune: Sier opp avtaler for 130 millioner kroner etter regelbrudd

Arbeidstilsynets inspektører troppet opp uanmeldt på flere av skolene i Oslo og fant regelbrudd hos flere av renholdsselskapene, skriver Aftenposten.

De fant blant annet ansatte som jobbet for underleverandører som ikke var godkjente, ansatte som ikke hadde arbeidstillatelse, og ansatte som hadde mangelfulle arbeidsavtaler eller ikke avtaler i det hele tatt.

– Oslo kommune har innført Oslomodellen og skal være i front for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Bruddene som ble avdekket, er ikke forenlig med det, sier Trine Amundsen, teamleder i Utviklings- og kompetanseetaten til avisen.

Kontraktene som sies opp, har en totalverdi på rundt 130 millioner kroner i året.

De to renholdsselskapene som har mistet kontraktene, er overrasket, og mener det ikke er grunnlag for oppsigelse. De sier også at alle feil og mangler er rettet opp i ettertid.