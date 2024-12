Nytt rekordår for kull – men toppen kan bli nådd om få år

Samtidig ligger 2024 an til å bli det varmeste året som noen gang er registrert.

På samme tid i fjor anslo IEA at verdens kullforbruk kom til å synke i 2024 etter rekordbruk i 2023. Det skjedde altså ikke, i stedet økte etterspørselen etter det som regnes som det mest klimafiendtlige fossile brennstoffet.

Totalt er det anslått et forbruk på 8,77 milliarder tonn med kull, hvorav Kina står for rundt 4,9 milliarder. Kullbruk i EU og USA har samtidig gått ned med henholdsvis 12 og 5 prosent.

Venter økt forbruk

Eksperter frykter at kommende president Donald Trump vil være med på å utvanne klimaforpliktelsene til USA, som er verdens største økonomi. Trump har blant annet varslet at han vil trekke USA ut av klimaavtalen fra Paris.

IEA advarer i rapporten « Coal 2024 » om at strømkrevende datasentre som driver framveksten av kunstig intelligens (KI), sannsynligvis vil øke etterspørselen etter kraftproduksjon.

Energibyrået regner derfor med at forbruket vil fortsette å øke fram mot 2027.

Klimaversting

IEA anslår at også utvinning av kull når rekordnivåer i 2024. Til sammen er det produsert over ni milliarder tonn. Kina, India og Indonesia står for brorparten av produksjonen.

Kull er verstingen når det kommer til CO2-utslipp, som sammen med andre klimagasser bidrar til global oppvarming.

På FNs klimatoppmøte i Dubai i fjor lovte de deltakende nasjonene å gå bort fra fossilt brensel, men årets møte i Baku endte med uenighet.