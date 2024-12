Sveriges klimaminister vil ha forbud mot Temu og Shein

Pourmokhtari, som tilhører partiet Liberalerna, viser blant annet til en undersøkelse fra bransjeorganisasjonen Svensk Handel. Den avdekket at hver femte svenske i år planla å kjøpe julegaver fra de kinesiske nettbutikkene.

Det er alarmerende, mener Pourmokhtari.

– Vi vil fremme sirkulærøkonomi og kjøp av bruktklær for å redusere det økende forbruket av fast-fashion i Sverige, sier hun til Aftonbladet.

Svenskenes appetitt på billige klær og varer fra Kina er i utakt med bildet av svensker som bevisste konsumenter som er opptatt av klima og menneskerettigheter, mener Pourmokhtari.

– Det er selvsagt hyggelig for dem som vil ha billige produkter og som ønsker å konsumere på denne måten, men hadde man sett hvilke vilkår arbeiderne har og forstått at disse tekstilene kan gi kreft som følge av at de inneholder PFAS-stoffer, så hadde man nok vurdert å bruke noen flere kroner på julegavene, sier hun.

Liberalerna fremmer nå fire forslag. Foruten et forbud mot import fra billigbutikker som Temu og Shein vil de ha totalforbud mot omsetning av klær som inneholder miljøgiftige fluorkarboner (PFAS).

Partiet, som sitter i koalisjonsregjering med Moderaterna og Kristdemokraterna, vil også at alle klær skal klimamerkes, samt at momsen senkes på brukte klær og varer.

Pourmokhtari peker blant annet på Frankrike der de folkevalgte nå behandler et forslag om forbud mot annonsering for Temu og Shein, samt økt moms på klær fra de kinesiske nettbutikkene.

