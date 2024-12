Acer har ingen myndighet til å gripe inn dersom Norge velger å kutte strømkablene til Danmark

Det skriver nettavisen Energi og Klima. Avisen utgis av Norsk Klimastiftelse – en organisasjon som omtaler seg selv som «Norges grønne tankesmie».

Avisen har spurt Acer om det vil være i strid med Norges forpliktelser og bli en sak for dem, dersom Norge ikke forlenger konsesjonene for de to strømkablene til Danmark når de utløper i 2026.

– Acer har ingen direkte beslutningsmyndighet overfor Norge eller norske parter, opplyser kommunikasjonsavdelingen i Acer i en epost til Energi og Klima.

Videre påpeker byrået at spørsmål om eventuelle brudd på EØS-avtalen må håndteres av Eftas overvåkingsorgan (Esa):

– Den kompetente myndigheten vedrørende Norges EØS-forpliktelser, og eventuell overtredelse fra norsk side, er Esa, skriver Acer.

Energi og Klima har tidligere rapportert at Esa følger saken. Kommunikasjonssjef i Esa, Jarle Hetland, sier følgende til avisen:

– Eftas overvåkingsorgan Esa har ingen mening om den pågående diskusjonen om strømkabler mellom Norge og Danmark. Esa følger imidlertid nøye med på utviklingen i det norske energimarkedet for å sikre at beslutninger som tas, er i samsvar med EØS-avtalen.

