Ukraina har i år mottatt våpen, ammunisjon og militært utstyr til en verdi av 96 milliarder kroner fra Tyskland, en økning fra 52 milliarder kroner i fjor.

Militært materiell til en verdi av 1,9 milliarder kroner er solgt til Israel i år, mot drøyt 3,8 milliarder kroner i fjor.

Til sammen har Tyskland i 2024 solgt våpen og militært utstyr for 155 milliarder kroner.

Singapore har handlet for drøyt 14 milliarder kroner, Algerie for 6,6 milliarder kroner og Tyrkia for 2,7 milliarder kroner.

