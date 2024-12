Norge skal bruke 1 prosent på bistand neste år

Dermed når regjeringen målet om at én prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) skal gå til bistand.

– FN melder om en verden som står i brann. Rekordmange mennesker er på flukt, antallet mennesker som trenger humanitær hjelp, er høyere enn noen gang, og klimakrisen skjer foran øynene på oss. Regjeringens mål om å bruke én prosent av BNI til bistand, ligger fast, sier utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp) i en pressemelding.

Statsbudsjettet ble vedtatt onsdag etter at regjeringspartiene 1. desember ble enige om SV og dermed sikret flertall i Stortinget. I tillegg ble alle partiene på Stortinget enige om utvidelse av Nansenprogrammet.

Ifølge regjeringen er det satt av litt mer enn 58 milliarder kroner til bistand, noe som tilsvarer 1,01 prosent av anslaget for BNI. I regjeringsplattformen – Hurdalsplattformen – heter det at regjeringen vil bruke én prosent av brutto nasjonalinntekten til internasjonal innsats for å oppnå FN-målene om sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Dette er i vår interesse, mener utviklingsministeren.

– Det er i vår interesse at verden er stabil og regelstyrt, og at respekten for folkeretten og menneskerettighetene preger det internasjonale samarbeidet. Utviklingspolitikken har blitt stadig tettere sammenvevd med resten av utenriks- og sikkerhetspolitikken, og derfor sentral i å bidra til den verden vi ønsker og trenger, sier Tvinnereim.

