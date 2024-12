50/50 om USAs regjering stenger ned

Den amerikanske regjeringen står i fare for å stenge ned innen få dager. Ifølge bettingtjenesten Polymarkets er sannsynligheten for at dette skjer innen nyttår 51 prosent. Dette skjedde for øvrig i 2018, og den gang var regjeringen stengt i 34 dager.

Bakgrunnen er et tverrpolitisk lovforslag, nærmere bestemt et budsjettforslag. Det inkluderer en rekke kontroversielle poster, blant annet subsidier til bønder, lønnsøkning til kongressmedlemmer og katastrofebistand.

Lovforslaget er på hele 1.547 sider, og innholdet får republikanere til å se rødt. Påtroppende president Donald Trump sier han er helt imot den midlertidige løsningen som er foreslått for å holde føderale etater finansiert frem til 14. mars.

«Nye risikoer oppstår fra en potensiell regjeringsnedstengning, og Donald Trump sa at han motsatte seg finansieringsforslaget og truet med å kaste ut medrepublikanere dersom de aksepterte lovgivning som ikke inkluderte hans krav, noe som øker sannsynligheten for en regjeringsnedstengning senere i uken», skriver Goldman Sachs torsdag.

«Ethvert medlem av Representantenes hus eller Senatet som stemmer for dette opprørende budsjettforslaget, fortjener å bli stemt ut om to år», skrev Tesla-sjefen Elon Musk på sin sosiale medieplattform X.

Kritikk fra Det hvite hus

Biden-administrasjonen gir Republikanerne skylden for kaoset.

– Republikanerne må slutte å drive politisk spill med denne tverrpolitiske avtalen, ellers vil de ramme hardtarbeidende amerikanere og skape ustabilitet rundt om i landet, sier pressetalsperson Karine Jean-Pierre i Det hvite hus.

Hun sier videre at nedstengningen vil «undergrave lokalsamfunn».

Kan bli julestengt

Utspillene kan komplisere Kongressens innsats for å avverge en delvis nedstengning av statsapparatet i julen.

Det er uklart hva som skjer videre. Det kreves tverrpolitisk enighet for å få et budsjettforslag gjennom Representantenes hus, der det er et knapt republikansk flertall, og så i Senatet, der Demokratenes flertall er knapt.

Dermed synes det å være duket for to dager med intensive forhandlinger for speaker Mike Johnson i Representantenes hus. Det var Johnson selv som forhandlet frem det opprinnelige forslaget, og han vil forsøke å bli gjenvalgt som speaker om bare noen uker.