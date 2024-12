Nordmenns konsum nest høyest i Europa

Det norske konsumet ligger 24 prosent over snittet i de 27 EU-landene, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Etter Norge følger Nederland, Tyskland og Island, som alle lå 19 prosent over EU-gjennomsnittet.

Personlig konsum per innbygger er et uttrykk for mengden av varer og tjenester som forbrukes for å tilfredsstille et individs behov.

– For å sammenligne materiell velstand mellom land må verdien av konsumet justeres for at prisnivåene er forskjellige i ulike land. Det er dette den prisnivåjusterte indeksen for konsum per innbygger gjør. Da får man et mål på konsum uttrykt i volum, i stedet for uttrykt i for eksempel kroner og øre, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Det er tydelig høyere materiell velstand i Nord-Europa sammenlignet med Øst-Europa, spesielt landene i Balkan. Særlig konsumet av kulturtjenester og boliginnredning som er relativt høyt i landene med høyere bruttonasjonalprodukt (BNP).

Norge ligger mellom 5 og 18 prosent over de andre nordiske landene. Nordmenns konsum er spesielt høyt når det kommer til møbler, innredning og bolig sammenlignet med resten av Norden.

Også konsumet av strøm til oppvarming av bolig er høyere i Norge.

Nordmenn hadde imidlertid det laveste konsumet i Norden når det gjelder mat og drikke og gruppen «post og telekommunikasjon».

(NTB)