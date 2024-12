Norges Bank med ny rentebeslutning – ingen tror på rentenissen før jul

– I vår siste forbrukerundersøkelse fra november svarte kun to prosent at de tror det første rentekuttet kommer i år. Praktisk talt ingen tror altså på en rentejulegave fra sentralbanksjefen, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 til NTB.

Foruten selve rentebeslutningen vil Norges Bank torsdag formiddag også legge fram en ny prognose for renteutviklingen framover.

– Jeg tror Norges Bank kommer til å holde renten uendret, og mye peker ganske tydelig på at første rentekutt kommer i mars, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til NTB.

Styringsrenten i Norge har ligget på 4,5 prosent siden desember i fjor. Da var den blitt satt opp 14 ganger siden høsten 2021.

DNB: Tre kutt i 2025

I Norges største bank tror man sentralbanksjef Ida Wolden Bache vil sette ned styringsrenten tre ganger neste år og deretter følge opp med to til i 2026. Dette er mer moderat enn Statistisk sentralbyrå (SSB) som fredag sa de ventet hele fem rentenedsettelser i 2025.

DNB er med sine forventninger mer på linje med hva NHO la fram i sitt Økonomiske overblikk tirsdag. Der skriver sjeføkonom Øystein Dørum at ekspansive budsjetter og fortsatt høy kostnadsvekst holder prispresset oppe og skyver på ventede rentekutt.

– Norsk økonomi er inne i et oppsving med solide lønnsoppgjør, og vi tror prisveksten kommer til å holde seg høyere enn målet, sier Haugland.

Pessimistiske nordmenn

I undersøkelsen fra Sparebank 1 tror bare et fåtall på rentekutt i løpet av de tre første månedene neste år.

– Nordmenn er faktisk ganske pessimistiske til renteutviklingen. Bare 2 av 10, eller 19 prosent tror det første rentekuttet kommer i første kvartal. Langt flere, 31 prosent tror det første rentekuttet kommer først i andre kvartal, før sommeren, sier Magne Gundersen til NTB.

Tidligere i år antydet sentralbanken et første rentekutt i desember, men dette ble skjøvet ut i tid da sentralbanksjef Ida Wolden Bache i juni sa at lønnsveksten i Norge så ut til å bli høyere enn hva Norges Bank hadde sett for seg.

