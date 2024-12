«Situasjonen i Ukraina ser stadig mer utfordrende ut fra et sosialt, økonomisk og militært synspunkt. Ukrainas militære og samfunn er utslitt av krigen, som i februar 2025 har pågått i tre år. Landet strever med å mobilisere tilstrekkelig antall nye soldater, og den gjennomsnittlige soldaten som slutter seg til hæren, er nå 45 år gammel. Forståelig nok er moralen lav», skriver investeringssjef for fremvoksende markeder i UBS Michael Bolliger.

En våpenhvileavtale mellom Ukraina og Russland vil bli meglet frem av USA og påtroppende president Donald Trump i løpet av 2025, og Ukraina må gi fra seg litt territorier til Russland, spår både UBS og det Québec-baserte makrofirmaet Alpine Macro.

«Russland forblir sanksjonert og fiendtlig innstilt mot Europa. Ukraina vil akseptere avtalen siden de ikke kan vinne krigen uten vestlig støtte og står overfor alvorlige mannskapsmangler. Russland vil gå med på dette på grunn av krigens økonomiske og politiske kostnader og begrenset offensiv kapasitet», skriver Alpine.

Nato-medlemskap?

President Zelensky har ifølge UBS uttalt at han sikter mot et Nato-medlemskap for å beskytte landet mot ytterligere russisk aggresjon.

Trumps overgangsteam har signalisert at Ukraina vil få sikkerhetsgarantier fra USA dersom en avtale blir inngått. I tillegg påpeker UBS at visepresident JD Vance vil danne en demilitarisert sone rundt frontlinjene. Ukraina må sannsynligvis også gi fra seg territorium.

Disse tre punktene taler for at USA ikke ønsker at Ukraina skal få Nato-medlemskap, ifølge UBS.

Alpine tror Ukraina vil få Nato-støtte i ryggen, altså bevæpnet hjelp, men ikke medlemskap.