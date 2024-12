Strømkunder får bedre vern – selskapene risikerer salgsstopp ved regelbrudd

Alle kraftleverandører i Norge trenger konsesjon fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) for å selge strøm. Nå åpner myndigheten for å delvis kunne trekke tilbake konsesjonen som et kraftig virkemiddel mot regelbrudd.

– For å verne om strømkundene og tilliten i markedet er det svært viktig at kraftleverandørene følger regelverket. For å hindre at nye kunder blir skadelidende vil vi derfor vurdere å fatte vedtak om salgsstopp for kraftleverandører med alvorlige brudd, sier Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding.

Salgsstopp er aktuelt når det er snakk om grove eller gjentatte brudd, presiserer NVE. Salgsforbudet skal altså gjelde nye kunder, mens eksisterende kunder beholder avtalen sin som før.

Mange regelbrudd

I en rapport som ligger til grunn for innstrammingen, trekker RME fram de vanligste regelbruddene de og Forbrukertilsynet har avdekket:

– Villedende markedsføring av strømavtaler – blant annet manglende opplysning om prisdetaljer og risiko.

– Telefon- og dørsalg der forbrukerne ikke får med seg vesentlig opplysninger som de trenger for å velge strømavtale.

– Uklare, ufullstendige og ubalanserte avtalevilkår, til dels svært kompliserte å sette seg inn i og forstå konsekvensene av.

– Brudd på bestemmelse om fakturering basert på faktisk forbruk.

– Brudd på bestemmelse om fastsettelsen av pris og forbruk ved forskuddsfakturering.

– Manglende, mangelfull og feil rapportering fra kraftleverandører av teknisk og økonomisk rapportering til RME.

– Vil ut av avtaler

De siste to årene har Forbrukertilsynet i tillegg sett tilfeller hvor strømleverandører har sagt opp gunstige og bindende avtaler i bindingstiden, heter det videre.

– Dette har sannsynligvis vært et forsøk fra de aktuelle selskapene på å fri seg fra avtaler som er svært økonomisk ugunstige for deres del, med tanke på prisutviklingen i strømmarkedet, heter det i rapporten.

Forbrukertilsynet har også sett tilfeller med overfakturering av forbrukere i forhold til avtalt pris. Noen har også latt være å betale sluttoppgjør på avtaler med forskuddsfakturering.

Forbrukertilsynet påpeker også at noen aktører krever uforholdsmessig store bruddgebyr i avtaler med bindingstid.

(NTB)