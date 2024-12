Zelenskyj til Trump: – Welcome, Donald!

– Denne krigen er avhengig av USAs styrke. Jeg satser på at europeiske ledere og USA står samlet, understreket Zelenskyj på en pressekonferanse i Brussel torsdag, der han igjen var gjest på et EU-toppmøte.

Der toppet Ukraina nok en gang agendaen.

På spørsmål om hvordan han vil ha det 20. januar når Trump inntar Det hvite hus, svarte han:

– Hvordan jeg vil ha det? Jeg sier «Welcome, Donald», repliserte den ukrainske presidenten.

– Det er viktig for oss at Trump er sterk. Jeg vil veldig gjerne at han står på vår side, sa Zelenskyj.

– Putin er gal

Zelenskyj fikk også spørsmål om hva han tenker om Putins «duell» – et forslag om å teste Ukrainas luftforsvar mot en av Russlands hypersoniske missiler.

Ukraina kan selv få peke ut målet, sa Putin torsdag.

Saken viser at Putin er gal, mener Zelenskyj.

– Putin er ikke klar i toppen, har er farlig for alle. Han elsker å drepe. Det er veldig farlig for alle, sier han.

Advarer mot fredspress

På EU-toppmøtet har de europeiske statslederne vært mest opptatt av hvordan man skal hjelpe Ukraina med våpen her og nå.

Flere, blant dem EUs utenrikssjef Kaja Kallas, advarte mot forsøk på å presse Ukraina til forhandlingsbordet eller snakke om fredssamtaler for tidlig.

Zelenskyj mener på sin side at det trengs mer klarhet rundt hva som skal komme etter en eventuell våpenhvile.

– Jeg er redd for at våpenhvile og fredssamtaler bare blir ord. Forestill deg at Putin kommer tilbake etter to eller seks måneder. Hvem vil tape på det? Alle. Da er det ingen som vet hva han vil gjøre.

Nato eneste sikkerhetsgaranti

Det eneste som gjelder, er gode nok sikkerhetsgarantier for Ukraina, mener presidenten.

– Europeiske sikkerhetsgarantier er ikke nok for Ukraina. Den eneste ekte garantien er Nato, sier han.

Nettopp derfor ønsker han USA inn i samtalene.

– Vi kan ikke leve med en frossen konflikt på vårt territorium. Folk trenger å vite hva som skjer når krigen slutter. De trenger å vite om de er trygge i morgen dersom det blir fred i dag, sier han.

Putin klar til samtaler

Europeiske ledere er på sin side urolig for om Trump vil gjøre alvor av å trekke støtten til Ukraina dersom Zelenskyj ikke setter seg til forhandlingsbordet.

Torsdag kom også uttalelser fra Putin om at han er rede til samtaler «når som helst» med Trump for å få en slutt på krigen.

Zelenskyj, som allerede har truffet Trump flere ganger, sier han håper han vil få anledning til å dele sine synspunkter.

– Jeg satser på at vi får tid til å snakke og lytte, og at vi får høre hans syn. Denne krigen er avhengig av USAs styrke.

– Til sjuende og sist er vi alle bare mennesker, med de samme følelsene og verdiene. Jeg håper sterkt at Trump vil hjelpe oss til å vinne krigen, sier Zelenskyj.