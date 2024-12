– De ble enige om at den russiske krigen mot Ukraina har pågått for lenge, og at det er viktig å komme inn på sporet av en rimelig, rettferdig og bærekraftig fred så snart som mulig, sier en talsperson for den tyske regjeringen om torsdagens samtale.

Scholz stadfestet at han vil fortsette å støtte Ukrainas forsvarskamp så lenge som nødvendig, tilføyer talsmannen.

Scholz' koalisjonsregjering kollapset nylig, og det er duket for nyvalg i Tyskland 23. februar – en drøy måned etter at Trump innsettes som president i USA for andre gang.