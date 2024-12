Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Valget i november endret USAs retning på mange måter, men kanskje mest innen energipolitikk. Ett eksempel er Biden-administrasjonens forsøk på å blokkere eksport av LNG, flytende naturgass. Vi stoler på at Chris Wright, Donald Trumps kandidat til energiminister, har andre planer. Det er bra for USA – og verden.

Financial Times

Noen konflikter, som de i Ukraina og Gaza, får global oppmerksomhet. Andre, som den i Sudan, går nesten ubemerket hen. Likevel er innsatsen i Sudan katastrofalt høy, både når det gjelder menneskelig lidelse og geopolitisk påvirkning.

Die Welt

For åtte år siden vedtok den tyske forbundsdagen gjenoppbygging av det berømte Bauakademie av Karl Friedrich Schinkel. Etter langvarig strid om bygningens ytre utforming har det nå vært et gjennombrudd til fordel for de historiske fasadene. Dermed er ferdigstillingen et skritt nærmere.

Dagens Industri

Endelig skal grunneiere få erstatning for å hugge trær i egen skog. De får 125 prosent av markedsverdien når søknader om avvirkning blir avslått. Forslaget er både etterlengtet og på høy tid. Det er nærmest en skandale at rettsløsheten har fått pågå så lenge.

