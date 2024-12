Vil Trumpe velte norsk økonomi i 2025?

Det er ingen tvil om at resultatet av høstens presidentvalg i USA, med Donald Trump som den store vinneren, vil påvirke verdensøkonomien de kommende årene. Innføringen av høye tollsatser, satsingen på tradisjonell industri – antagelig på bekostning av den grønne, og en ekspansiv finanspolitikk i form av bl.a. varslede skattekutt, er politiske beslutninger som vil gi ringvirkninger på mange områder. Også i Norge.

I dagens utgave av Kapital, hvor vi analyserer hvordan norsk økonomi ligger an til å utvikle seg i 2025, forsøker vi derfor bl.a. å svare på spørsmålet om Trumps politikk kan komme til å velte norsk økonomi det kommende året. For en liten, åpen økonomi som den norske, som er helt avhengig av internasjonal handel, er den kommende presidentens proteksjonistiske politikk åpenbart ikke en fordel. Spørsmålet er hvor ille det blir, og hvordan den rammer.

Kapital har derfor analysert hele 19 bransjer og sektorer hvor vi har forsøkt å se inn i spåkulen og estimere hvordan det vil gå i 2025. Artikkelpakken er tenkt som et nyttig verktøy til våre lesere for at dere skal være så godt forberedt som mulig, på de utfordringene og mulighetene som venter i det nye året.

Hvordan det gikk med rådene våre for 2024, som vi i fjor publiserte på samme tid, kan dere lese mer om her.

I all beskjedenhet minner vi også om at årets Kapital-portefølje, hvor vi i hver utgave har valgt ut fem aksjer vi har spesielt stor tro på, har hatt en avkastning på 18,19 prosent. Dvs. en ren utklassing av børsen.

Kapital må ellers kunne sies å ha oppnådd veldig gode resultater på våre aksjeanbefalinger. Det kan derfor være lurt, enn si lønnsomt, å følge med på våre artikler og analyser om aksjer og andre verdipapirer det kommende året.

Fra alle oss til alle dere: En riktig god jul

Sigurd E. Roll, Investoransvarlig