Etter heftig tautrekking sa Representantenes hus og Senatet ja til et budsjettforslag like etter at fristen utløp.

Dermed er faren for nedstengning avverget for denne gang.

Den tverrpolitiske planen innfrir ikke Donald Trumps fremste krav i budsjettforhandlingene.

Avstemningen i Representantenes hus var klar om lag seks timer før fristens utløp. I Senatet var avstemningen klar 40 minutter på overtid, uten at det hadde noen praktisk betydning.

Det var Representantenes hus' republikanske speaker Mike Johnson som sto bak forslaget. 366 kongressrepresentanter stemte for forslaget og 34 stemte imot.

Midlertidig løsning

Johnson har sagt at Kongressen må forplikte seg til å hindre at føderal drift stenges ned i juleferien.

Forslaget hans innebærer midlertidig finansiering av føderal drift og katastrofehjelp, men forkaster påtroppende president Donald Trumps krav om at gjeldstaket må økes.

– Vi skal se nærmere på gj3eldstaket i begynnelsen av januar, sa Johnson etter fredagens avstemning.

Budsjettavtalen innebærer at statsapparatet finansierer på dagens nivå fram til 14. mars. Det bevilges 100 milliarder dollar til katastrofehjelp og 10 milliarder dollar i landbruksstøtte til bøndene.

Store konsekvenser

Dersom det hadde blitt nedstenging hadde blant annet USAs forsvarsdepartement advart på forhånd om at amerikanske soldater ikke ville få utbetalt lønn etter jul. I tillegg var det ventet at to millioner statsansatte i landet kunne blitt rammet.

I forkant av enigheten i Kongressen hevdet påtroppende president Donald Trump at konsekvensene av en nedstenging ville være Bidens skyld.

Det kreves tverrpolitisk enighet for å få et budsjettforslag gjennom i Representantenes hus, der det er et knapt republikansk flertall. Deretter må det vedtas i Senatet, der Demokratenes flertall er knapt.

Statsapparatet har ikke blitt nedstengt siden desember 2018, da Trump var president. Den nedstengningen varte i 34 dager og var den lengste i USAs historie.