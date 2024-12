The Wall Street Journal

En svakhet ved Donald Trumps første periode var preferansen for trusler fremfor overtalelse. Han fordømmer motstandere i stedet for å argumentere eller appellere til deres politiske egeninteresse. En annen svakhet er at den nyvalgte presidenten styrer etter impuls, ofte etter hva den siste personen som snakket med ham sa.

Financial Times

Prispresset falt kraftig i fjor, men den globale kampen mot inflasjon både stagnerer og spriker. Å få inflasjonen tilbake til målet på 2 prosent har vist seg å være vanskelig. Fremover er det Donald Trumps politiske program som skaper usikkerhet om fremtidige rentekutt.

Die Welt

Gisèle Pelicot har vunnet på alle fronter. De 51 gjerningsmennene er dømt. Mange føler skam, mens offeret har blitt en ikonisk skikkelse, ikke bare for feminister, men for alle kvinner og menn som har opplevd seksuell vold.

The Economist

Hver desember velger The Economist årets land. Vinneren er ikke det rikeste eller lykkeligste stedet, men det som har forbedret seg mest i løpet av de foregående 12 månedene. Årets vinner er Bangladesh, som i august styrtet autokraten Sheikh Hasina fra makten.

Les også WSJ: – Prisene vil ikke samarbeide med Fed og Jerome Powell Det var ikke pent, skriver The Wall Street Journal om fallet i aksje- og obligasjonsmarkedene onsdag.