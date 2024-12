Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Vladimir Putins melding til USA og Donald Trump er klar: Prisen for fred er nederlag for Ukraina og en ydmykelse av USA. Det er en feilvurdering å tro at Kreml-sjefen har gitt opp sine planer om å gjøre Ukraina til en vasallstat à la Hviterussland.

Financial Times

Det er en global krise innen psykisk helse, spesielt blant unge mennesker. Dette fører ikke bare til enorm lidelse. De økonomiske kostnadene beløper seg også til billioner av dollar hvert år i form av tapt produktivitet, behandling og omsorg.

Die Welt

Det tar pusten fra en: Nok en gang har et julemarked blitt mål for et dødelig angrep. Valget av åsted er knyttet til ønsket om å forvandle de siste stedene for sekulær kristendom til steder for traumatisering og lidelse. Når skal Tyskland lære av sine feil?

Dagens Industri

Det grufulle angrepet på et julemarked i Magdeburg forrige fredag har kastet en mørk skygge over den tyske julefeiringen. Men julefred var det kanskje ikke mye av fra før, med tanke på de økonomiske og politiske krisene i landet.

Les også Dagens Industri: – Skandaløs rettsløshet Endelig skal grunneiere få erstatning for å hugge trær i egen skog, skriver Dagens Industri.