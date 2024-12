Dansk politiker raser etter Trump-utspill om Grønland

I et innlegg på sin egen sosiale medier-plattform Truth Social skrev Trump søndag at han «av hensyn til sikkerhet og frihet over hele verden» føler at USA bør eie og kontrollere Grønland.

Uttalelsen skaper reaksjoner i Danmark. Grønland er en del av deres territorium. Ifølge folketingspolitiker Rasmus Jarlov er Trumps uttalelse «fullstendig uakseptabel». Å true med å overta dansk territorium er uforenlig med at Danmark og USA er allierte, raser han.

– Den danske regjeringen skal si ifra klart og tydelig om at kontroll over Grønland ikke er et tema for verken diskusjon eller forhandlinger, skriver Jarlov i et innlegg på X.

Han understreker at all amerikansk tilstedeværelse på Grønland er utenrikspolitikk ettersom Grønland er dansk, og derfor må godkjennes av både den danske regjeringen og Folketinget.

Dersom amerikanske aktiviteter på Grønland har som mål å ta over dansk territorium, må det forbys og motarbeides, sier han.

– Holder de på sånn, kan de ikke være der i det hele tatt, skriver han.

Det er imidlertid ikke første gang Trump sikler etter Grønland. Også i hans forrige presidentperiode lanserte han ideen om at USA kunne kjøpe øya i Arktis fra Danmark. Allerede den gang ble tilbudet avvist av danskene.

Trumps seneste utspill kommer samtidig som han har kunngjort hvem som blir USAs neste ambassadør på den selvstyrte øya.

