Israel bekrefter å stå bak drapet på Hamas-leder Ismail Haniyeh

Det er Israels forsvarsminister Israel Katz som mandag erkjenner at de står bak drapet.

Haniyeh ble drept i et israelsk angrep i Irans hovedstad Teheran 31. juli. 62-åringen var i landet i forbindelse med innsettelsen av den nye presidenten Masoud Pezeshkian dagen før.

Den tidligere Hamas-lederen hadde i en årrekke levd i selvpålagt eksil i Qatar, hvor han også ble gravlagt.

Samtidig som Katz erkjente at de sto bak angrepene, kom han med kraftige advarsler i retning Houthi-opprørerne i Jemen.

– Vi vil slå hardt til mot Houthiene og halshogge deres lederskap, akkurat som vi gjorde med Haniyeh, Yahya Sinwar og Hassan Nasrallah i Teheran, Gaza og Libanon, vil vi gjøre det i Hodeida og Sana, sa forsvarsministeren mandag kveld.

Irans Revolusjonsgarde meldte først at det var et prosjektil med kort rekkevidde som drepte Haniyeh i gjestehuset han bodde i. De påsto også at Israel hadde fått hjelp av USA.

Kilder i både Midtøsten og USA har derimot opplyst i ettertid at en bombe ble plassert i gjestehuset flere måneder i forveien, skriver Ritzau.