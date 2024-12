Det demokratiske partiet vurderer å ta grepet som følge av Hans avslag om å kunngjøre to lovforslag om spesialetterforskning rettet mot avsatte president Yoon Suk-yeol og førstedame Kim Keon Hee, melder nyhetsbyrået Yonhap.

En talsperson for Det demokratiske partiet opplyste tirsdag at partiet folkevalgte hadde tatt en enstemmig beslutning om å fremme riksrettsforslag – og at det kom til å bli lagt fram for behandling i plenum i nasjonalforsamlingen torsdag.

Senere på dagen opplyste et medlem av nasjonalforsamlingen at partiet venter til torsdag med å avgjøre om de vil stille Han for riksrett.

President Yoon Suk-yeol ble midlertidig avsatt av nasjonalforsamlingen etter at han 3. desember innførte militær unntakstilstand. Dette førte til store protester, og tiltaket ble opphevet i løpet av få timer.

En riksrettssak mot Yoon er i gang, og han etterforskes av både forfatningsdomstolen, politiet, forsvarsdepartementet og antikorrupsjonsmyndighetene.

Hendelsen var den verste politiske krisen i Sør-Korea siden landet ble demokratisk for flere tiår siden.