Hungersnøden sprer seg i Sudan – annenhver innbygger har akutt behov for mathjelp

Fem områder i Sudan opplever nå hungersnød, og nye fem områder står for tur de neste månedene, advarer en ekspertgruppe som på oppdrag av FN løpende vurderer situasjonen i landet.

I Abu Shouk og al-Salam, to leirer for internt fordrevne i al-Fashir, hovedstaden i Nord-Darfur, er hungersnød alt et faktum, slår ekspertene fast.

Det samme er tilfelle i Zamzam-leiren i Nord-Darfur, samt i Nuba-fjellene.

Hungersnød truer også i fem andre områder i Nord-Darfur, samt i 17 andre områder i Sudan.

Ekspertene anslår at 24,6 millioner mennesker, rundt halvparten av Sudans befolkning, er helt avhengige av mathjelp de neste fem månedene.

Dette er en økning fra den forrige såkalte IPC-vurderingen til ekspertgruppen, som i juni slo fast at 21,1 millioner mennesker var avhengige av akutt mathjelp utenfra.