Alle gode ting er tre – endelig skal det skje, tror Jonas Gahr Støre

– På denne tiden i fjor snakket jeg om dette, at jeg håpet vi ville få et vendepunkt i økonomien i løpet av 2024. Nå er jeg glad for at de tyngste fagmiljøene i Norge sier at det er nå, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB to uker før jul.

Da NTB intervjuet ham før jul i fjor, var overskriften «Støre krysser fingre for et bedre 2024». Året før var den «Støre håper neste jul blir bedre». Da hadde han «en plan for å komme gjennom dette», sa han.

– For meg er det en lettelse å se at nå snur trenden. Noe av det mest gledelige med resultatene er at ledigheten samtidig har vært lav, sier den prøvede Arbeiderparti-lederen.

Når statsministeren i år åpner representasjonsboligen bak slottet for det tradisjonelle juleintervjuet, forsikrer han at denne gangen skal det skje. Han er fast i troen på at det økonomiske vendepunktet er nær forestående – om det ikke allerede har vært her.

Lener seg på SSB

– Gjennom året har prisstigningen kommet ned. Den var til tider på over 7 prosent. Nå er den nede i rundt 2,5 prosent. Samtidig har lønnsoppgjøret gitt folk på jobb over 5 prosent lønnsøkning, så nå er kjøpekraften i pluss, poengterer han.

Statistisk sentralbyrå (SSB) hadde bare noen timer tidligere levert sin prognoserapport om norsk økonomi: Den viser stort sett at de pilene som skal opp for at folk skal få det bedre, peker den veien. Og etter 14 renteøkninger fra det historiske nullnivået, skal rentene endelig på defensiven.

Under slike omstendigheter bør summen for lønnstakere flest være merkbar reallønnsvekst – det er det du har igjen med til økt forbruk når prisstigningen er trukket fra. SSB spår solid vekst i norsk økonomi, økt kjøpekraft for folk flest og en hel del rentekutt – og gir altså solid dekning for påstanden om at vi mer ved et vendepunkt, mener Støre.

Strømprisene skyter riktignok igjen i været, og renta er fortsatt på sitt høyeste nivå siden finanskrisen. Men kunne vært enda verre. Regjeringen har vedtatt nokså nøytrale budsjetter for ikke å bidra unødig til inflasjonen og dermed sette press på renta. Men mange av mekanismene som påvirker folks økonomi, har statsministeren liten direkte innflytelse over, som pengepolitikk, importert inflasjon og lønnsoppgjøret.

Ansvarlig politikk

– Vi har ført en ansvarlig økonomisk politikk og holdt igjen i pengebruken på en del områder. Den norske økonomien er jo en økonomi der flere parter bidrar – regjeringen gjennom budsjettene, Norges Bank gjennom rentene og partene gjennom oppgjørene. Og det er en fin trekant som har medvirket til at folk får bedre råd, sier statsministeren.

Arbeidsledigheten har dessuten holdt seg svært lav gjennom dyrtiden – i Norge er den på rundt 2 prosent mot Sveriges 8,5 prosent, ifølge Støre – og produktivitetsveksten er høyere enn SSB hadde trodd, ifølge nasjonalregnskapet for 2022. I motsetning til hva man hadde inntrykk av, ligger Norge i det øvre sjiktet blant OECD-land, ifølge statsministeren.